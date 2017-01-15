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الداخلية تفرج عن444 نزيلا بمناسبة انتصار السادس من أكتوبر

الداخلية تفرج عن444 نزيلا بمناسبة انتصار السادس من أكتوبر

الداخلية تفرج عن444 نزيلا بمناسبة انتصار السادس من أكتوبر

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واصلت وزارة الداخلية، الإفراج عن المستحقين من نزلاء السجون، وتم الإفراج بالعفو عن 100 نزيل، والإفراج الشرطى عن 344 نزيل، بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لجانه لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت إلى انطباق القرار على 100 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و344 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.


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