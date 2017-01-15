كثافات مرورية بكوبرى اكتوبر ووسط البلد

ظهرت كثافات مرورية متحركة بدائري المرج و المنيب ، ووسط البلد كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم ومتجه من القاهرة بسبب اعطال السيارات، ويفضل كوبرى الجلاء بديل مرورى، كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة، فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، ظهور كثافات مرورية متحركة ‘فيما ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

شهد محور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة كثافات متحركة ، وللقادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، و ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو ، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران .

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤا فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وشهد أعلى طريق السويس الصحراوى والزراعى للمتجه من الأقاليم حتى مناطق القاهرة كثافات، وتباطئت الحركة بطريق صلاح سالم بالاتجاهين و بخاصه منطقة نفق العروبة ايضا مناطق وسط المدينة، كما ظهرت كثافات بمحور التسعين من القاهرة إلى محور المشير



