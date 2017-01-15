بالصور.. تدريبات مكثفة للمسعفين و ناقلات متطورة لأول مرة في ملاعبنا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء التدريبات الميدانية لفرق الإسعاف المشاركة فى تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث بدأت التدريبات، اليوم الاثنين، بمركز شباب الجزيرة وتستمر حتى انطلاق البطولة.







وأوضحت الوزارة في بيانها مساء اليوم الإثنين أن التدريبات تجري على أيد عدد من الأطباء والمسعفين ذوي الكفاءة العالية، والذين تم تدريبهم في اليابان مؤخرًا علي أحدث طرق وآليات الإسعاف الحديثة، وذلك طبقا للمعايير الدولية للـ FIFA .





ومن جانبه اشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، الي أنه تم استعراض الخطة النهائية لتدريب رجال الإسعاف، التي شملت إخلاء اللاعبين من أرضية الملعب وكيفية التعامل مع المصابين من خلال الفرق الطبية المتواجدة، بمشاركة 145 مسعف و30طبيب من المحافظات المشاركة بالبطولة، لافتاً الي أن التدريبات تمت بإستخدام ناقلات اسعافية مستحدثة لأول مرة فى الملاعب المصرية، بالاضافة الي ما يزيد عن 50 شنطة إسعافية جديدة للتدريب عليها.





وأكد "جاد" انه سيتم تأمين الجماهير لأول مره بفرق اسعافية داخل المدرجات مجهزة بحقيبة طبية وأخري للطورائ، بالإضافة إلي توفير فريق إسعافي مكون من 4مسعفين وطبيب لكل فريق من اللاعبين، فضلاً عن عيادتين داخل الاستاد مجهزين بعناية فائقة وبهما أطقم اسعافية على أعلي مستوي، كما سيتم توفير سيارتي اسعاف داخل الملعب بالإضافة إلى سيارة عند كل بوابة دخول، موضحاً انه سيتم تأمين محيط الاستاد ب 20 سيارة اسعاف فى المباريات ذات الكثافة الجماهيرية تحسبا للإندفاعات غير المحسوبة من الجماهير.

ولفت "جاد" إلي أن هيئة الاسعاف خصصت سيارة مجهزة تتواجد على مدار 24 ساعة أمام كل الفنادق المقيم بها فرق المنتخبات، كما تم تخصيص طاقم طبي وسيارة اسعاف، أثناء تدريب كل منتخب علي أرضية الاستاد المخصص للتدريب.











