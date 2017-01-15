كثافات مرورية متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات متحركة بالطريق الدائرى المتجه لمناطق التجمع الخامس والقطامية وكوبرى اكتوبر من صلاح سالم للتحرير وشارع السودان وخاصة بمحطة الجامعه فى ظل تواجد مرورى مكثف لتسير الحركة وسحب الكثافات.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الاوتوستراد المتجة لمناطق القطامية والتجمع الخامس ، واعلى دائرى السلام وكوبرى أكتوبر القادم من مدينة نصر والعروبة اتجاه رمسيس والعكس وينصح التوجه لصلاح سالم ونفق الأزهر كبديل جيد فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

وشهدت معظم القاهرة ان معظم محاور القاهرة والجيزة شهدت اليوم الخميس كثافات مرروية متحركة فيما شهد محور صلاح سالم وطريق السويس العين السخنة كثافات وبفضل محور النصر كبديل جيد .

وشهد اعلى كوبرى عباس وشارع النيل وكوبرى الجامعة و15 مايو سيولة فى الحركة وبمخرج نفق المرغنى وزهراء المعادى وطريق الاوتوستراد القادم من حلوان للمعادى وللمتجه إلى القاهرة شهد ظهور كثافات مرتفعة فى ظل تواجد مروري مكثف لتيسير الحركة.

وشهدت منطقة الكورنيش ومحيط ماسبيرو وللمتجة للمعادى ظهور كثافات ومحور الثورة أمام المتجه لطريق السويس الصحراوى ومصر الجديدة ويفضل التوجه لمحور المشير طنطاوى كبديل جيد لحين تصفية الكثافات المرورية.



