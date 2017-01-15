افتتاح مؤتمر مركز البحوث الاجتماعية والجنائية "السكان وتحديات التنمية"

حمودة كامل







افتتح اليوم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤتمره السنوي تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة" وذلك لاستعراض معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية، ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان.





وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن كل برامجها تدور حول مواجهة القضية السكانية واثارها و أن القضية السكانية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود والعمل بشكل جماعي من خلال إتاحة الخدمات ونشر الوعي ومناقشة قضايا السكان والتعامل معها ، ودفع المرأة للعمل، وتقديم الخدمات الصحية الملائمة في القرى و المحافظات.





وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج القومي لتطوير الحضانات يهتم أيضا بالقضية السكانية، وأن برنامج كفاية 2 لا يتعامل مع هذه القضية على أنها قضية صحية لكن كقضية ثقافية اجتماعية دينية، حيث قامت الوزارة بعمل مسح لمعرفة أسباب الإنجاب وهي أسباب تتصل بالوعي والثقافة والمجتمع والظروف الاقتصادية، وجزء منها يتصل بالإتاحة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل مع ١٠٠ جمعية أهلية في عيادات تنظيم الأسرة ووفرت حزمة متنوعة من الوسائل وطورت البنية التحتية وأجهزة السونار والكشف المطلوبة بالمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة.





ويقيم البرنامج ٤٠٨ ندوة كل شهر موجهة للأسر المصرية في المحافظات الأعلى من حيث الكثافة السكانية و٣٥٠ ألف حملة طرق أبواب شهرية، ودربت الوزارة ٢٠٠ رائدة ريفية و٢٠٠٠ مثقفة صحية ندربها لتقوم بزيارة السيدات والاستماع لمشكلاتها والتوضيح لها أن أحد أهم الأسباب هذه المشكلات هي الزيادة السكانية، كما أقامت الوزارة ٢٠ مسرحية في ١٠ محافظات تم تنفيذها في الشارع، يتجمع فيه الأهالي في الشارع وتقدم المسرحية الرسائل بشكل بسيط وخفيف وبلهجة الأسرة المصرية، وحضر العروض ٦٥٠٠ شخص في ١٠ محافظات.





وشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، ، والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.



