اهم احداث اليوم السبت 22 يونيو









امتدادا لدور مصر الفاعل فى القارة الافريقية ، تأتى مباحثات الرئيس السيسى اليوم ورئيس موزمبيق حيث اكدت القاهرة على دعم مصر الكامل للجهود الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادى والتوصل إلى تسوية سلمية بمناطق النزاعات بالقارة الأفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، لتتوج المحادثات بأبرام عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين





الرئيس السيسى ورئيس موزمبيق يشهدان مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم مشتركة







وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد عقب مباحثات الرئيسين ، اعرب الرئيس السيسى عن أمله فى أن تسهم المباحثات التى جرت بين البلدين فى تعزيز العلاقات بين مصر وموزمبيق فى كافة المجالات، واصفا المباحثات بأنها بناءة ومثمرة .









بالصور..الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لجهود التكامل الاقتصادى بأفريقيا

رئيس موزمبيق يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات





اقتصاديا .. أكد رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي خلال كلمته اليوم /السبت/ بمنتدى الأعمال المصري الموزمبيقي ، قوة ومتانة العلاقات بين مصر وموزمبيق وتوافق الرؤى بين حكومتي البلدين، مشيرا إلى أن موزمبيق تخطط حاليا لوضع برنامج شامل للتعاون بين البلدين وتحقيق أقصى استفادة من الخبرة المصرية في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.









وفى اطار زيارته لمصر ... قام رئيس دولة موزمبيق والوفد المرافق له اليوم السبت بزيارة لمنطقة آثار الهرم، وذلك على هامش تواجده في مصر بمناسبة افتتاح كأس الأمم الإفريقية.





رئيس دولة موزمبيق يزور منطقة الأهرامات





وحول فعاليات امم افريقيا 2019 ، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للشعب المصري وللقائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الافريقية، مشيدا بالجهد المبذول في التنظيم.





السيسي: استضافتنا لأمم افريقيا رسالة تؤكد تعاون مصر مع أشقائها

من جانبه ... أبدى السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سعادته بالتواجد في القاهرة على هامش حضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة.





إنفانتينو: مصر نجحت في تقديم ليلة استثنائية للعالم أجمع





كما أوضح الموقع الرسمي للكاف اليوم السبت إن البطولة الأهم في القارة افتتحت بحفل قصير لكنه كان مميزاً ومبهراً وخطف أعين العالم مستحقاً الإشادة من كل المهتمين بكرة القدم في العالم.





"الكاف": مصر تبهر العالم بافتتاح كأس الأمم الأفريقية







وحول ورشة العمل المزمع عقدها في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" خلال يومي 25 و26 يونيو الجاري ، صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وفد مصري سيشارك بفاعليات المنتدى لتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقاً للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.





"الخارجية": مشاركة مصر بمؤتمر المنامة للتأكد من توافقه مع حقوق فلسطين





محليا ... أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 / 2019 ، حيث أدى 390 ألفًا و203 طلاب وطالبات بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفًا و653 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.





طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ ورصد 8 حالات غش

الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ 564 طالباً في سادس أيام الامتحانات

دوليا ... قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران بهدف منعها من امتلاك سلاح نووي.





ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا







على الجانب الاخر ... قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران سترد بحزم على أي تهديد أمريكي.





موسوي: إيران سترد على أي تهديد أمريكي

اقتصاديا .... جدد وزير المالية التأكيد أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بأن تسير إجراءات الاصلاح الاقتصادى بالتوازى مع الحماية الاجتماعية.





المالية: الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالاصلاح الاقتصادى

رياضيا .... فاز منتخب أوغندا اليوم علي نظيره المنتخب الكونغولي في ثاني مباريات المجموعة الأولي من البطولة الأفريقية 2019 .





المجموعة الاولى..اوغندا تفوز على الكونغو بهدفين دون رد

وفى ذات البطولة ... حقق المنتخب النيجيري فوزًا صعبًا على نظيره البوروندي في لقاء الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تقام فعالياتها بإستاد الإسكندرية.





نيجيريا تفوز على بوروندي بهدف نظيف في كأس أمم أفريقيا











ومن المقرر ... ان تفتتح، غدا الأحد، مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو المقبل، إذ يلتقي المنتخب المغربي مع منتخب ناميبيا على استاد السلام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا في إطار مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة بالبطولة القارية.





غدا..افتتاح مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة بكأس أمم إفريقيا

وقد أدى لاعبو منتخب مصر مرانا على ملعب ستاد الكلية الحربية في بداية الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الكونغو، المقرر لها الأربعاء المقبل، وأدى اللاعبون الأساسيون مرانا خفيفا خوفا من الإجهاد، بينما خضع باقي اللاعبين لمران كامل لتجهيزهم للمباراة المقبلة أمام الكونغو تحسبا للحاجة لأي منهم.





منتخب مصر يؤدى مرانه استعدادا لملاقاة الكونغو في ثاني جولات كأس افريقي





وحول فاعليات بطولة امم افريقيا 2019 ... أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالسلوك الحضاري للجماهير المصرية التي حرصت على تنظيف مدرجات استاد القاهرة، عقب نهاية المباراة التي جمعت منتخبي مصر وزيمبابوي التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.





الكاف يشيد بالسلوك الحضاري للجماهير المصرية في افتتاح أمم أفريقيا

وعلى هامش الكان 2019 ، حرص الوفد المرافق لبعثة منتخب تونس الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) ضمن منتخبات المجموعة الخامسة، على زيارة بعض الأماكن الأثرية والتاريخية بمدينة السويس.





جولة للوفد التونسي المشارك في أمم إفريقيا لزيارة معالم السويس الأثرية

كما أطلق مجموعة من الشباب المصري المشجعين للمنتخب الوطني حملة "شجع ونضف" كمبادرة وطنية مجتمعية، لتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولي، من خلال جمع القمامة في أكياس ومن ثم وضعها في الأماكن المخصصة لذلك.





شباب مصر يطلقون حملة "شجع ونضف" كمبادرة وطنية مجتمعية

وفى لافتة جميلة من النادى الانجليزى ، احتفل نادي ليفربول بمرور عامين على التعاقد مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونشر ليفربول، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، مقطع فيديو لمحمد صلاح.. معلقا "تأثير لا يصدق، في مثل هذا اليوم في عام 2017، محمد صلاح انضم للريدز".





ليفربول يحتفل بالذكرى الثانية للتوقيع مع النجم المصري محمد صلاح

وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر القاهرة 24 - 35 ، الإسكندرية 24 - 31









طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري..والعظمى بالقاهرة 35

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