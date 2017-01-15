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مصر تؤكد التزامها باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة

اجتماعات بأثيوبيا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولى

مصر تؤكد التزامها باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة

مصر تؤكد التزامها باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة

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بدأت اليوم الجمعة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اعمال الاجتماع الاول من الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى، وذلك فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجارى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

وخلال الاجتماع اشار وزير المياه والري المصري خلال كلمته الافتتاحية إن مصر ترحب بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات، وأضاف أن مصر تعول على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة، كما تم التأكيد على التزام مصر بالوصول الى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاثة.

تم خلال اليوم الاول استعراض العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة فى قواعد الملء والتشغيل المقترحة، حيث تم التأكيد على ان بناء المقترح المصرى تم على اساس المبادئ والاسس التى سبق وتم التوافق عليها، وتم تبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاثة على العروض التوضيحية المقدمة.


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