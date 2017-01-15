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بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس اتجاه القاهرة لمدة 3 ايام

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس اتجاه القاهرة لمدة 3 ايام

بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس اتجاه القاهرة لمدة 3 ايام

تاريخ النشر

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى إجراء غلق جزئى لكوبرى عباس لمدة 3 ايام اثناء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بالكوبرى ، فى اتجاه القادم من ميدان الجيزة متجهاً الى محافظة القاهرة لتسهيل حركة السيارات.

و أعمال الإصلاحات تستلزم غلق جزئى للكوبرى لمدة 3 أيام، وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباحاً وحتى يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الخامسة صباحاً وسط تواجد الخدمات المرورية و مراقبة الكاميرات بالمنطقة. 

و تنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .


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