وزير الزراعة: زيادة المزارع المصرية فى افريقيا بنهاية 2020

اعلن وزير الزراعة زيادة المزارع المصرية في أفريقيا وعددها 8 مزارع ومن المتوقع وصولها إلى 22 مزرعة بنهاية عام 2020.







والتقى د.عز الدين ابو ستيت - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى صباح اليوم بوفد الشباب الإفريقي الذي يزور مصر حاليا ضمن برنامج منحة جمال عبد الناصر للقيادة التحولية ، وذلك لتأهيل حوالي 100 من شباب الاتحاد الأفريقي من القيادات الأفريقية التنفيذية الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة داخل مجتمعاتهم باعتبارها من إحدى عناصر الآليات التي اقرتها أجندة أفريقيا 2063 للاستثمار في الشباب ودعم قدرتهم نحو التحول الإفريقي والتنمية ،

وفي إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام الحالي 2019.





اكد الوزير على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة التعاون مع أفريقيا

واستعرض رؤية واستيراتيجية مصر لاستغلال ما تمتلكه القارة من ثروات وموارد بشرية لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية والجهود المصرية للتعاون المثمر مع الدول الإفريقية في المجال الزراعي بما يتماشى مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.





حضر اللقاء د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتورة شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية .





تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتنظيم تلك الزيارة لوفد الشباب الإفريقي في إطار منحة ناصر للقيادة التحولية وبهدف خلق جيل جديد من القيادات الأفريقية الشابة المؤمنة بأهداف الوحدة الأفريقية عن طريق التكامل بين دول القارة.



