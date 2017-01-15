نشرة المساء من اخبار مصر

تاريخ النشر
رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنيا
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات بالمطاهرة
بالصور .. مدبولى يشدد على سرعة تطوير مستشفى المنيا للتأمين الصحي
بالصور .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ المتحف الآتوني بالمنيا
بالصور .. مدبولي يتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل بالمنيا
بالصور .. رئيس الوزراء يتفقد مشروع "شارع مصر" بالمنيا
مدبولي يتفقد مشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجي ويوجه بسرعة التنفيذ
مدبولى يتفقد محور كوبري سمالوط على النيل..ويؤكد: نستهدف تنمية الصعيد
رئيس الوزراء يزور مجمعا لصناعة المنسوجات بالمنيا
مدبولى يبدأ زيارة للمنيا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية
إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة
اهم الاخبار
غدا ..مصر للطيران تتسلم أول طائرة إيرباص طراز "300_220"
الهجرة تتابع اسباب وفاة العالم المصرى أبو بكر عبدالمنعم بالمغرب
اعلان
نتائج قبول طلاب ثانوى الحاصلين على شهادات المعادلة العربية
المؤبد لبديع و10آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية "اقتحام السجون"
اخبار اقتصاد
البيت الأبيض: استئناف المفاوضات بين واشنطن وبكين
رئيس البنك الإفريقي للتنمية: يتعين على دول القارة التصدي للبطالة
تداول 23 سفينة بموانيء بورسعيد
بالصور..هيئة تنمية الصادرات تنظم المشاركة المصرية بـ 3 معارض دولية
استقرار أسعار العملات..والدولار يسجل 16.54 جنيها
"التنمية الصناعية":7 مليارات دولار حجم الاستثمارات الصينية في مصر
بالإنفوجراف..تعرف على إنجازات قطاع البترول بال5 سنوات الماضية
استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 700 جنيه
الأحد..طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه
اخبار عرب وعالم
بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان: ندعم الاستقرار والسلام في البلاد
السودان: بدء مفاوضات السلام السودانية في جوبا بعد غد
حمدوك يتسلم رسالة من سلفاكير بخصوص مفاوضات السلام السودانية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات السجناء
السودان: إرجاء محاكمة البشير للسبت المقبل
الدفاع الجوي السوري يتصدى لـ3 طائرات مسيرة ويسقطها في حماة
إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة
إيران تحتجز زورقًا على متنه 12 فلبينيًا في مضيق هرمز
قصف إسرائيلي على غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع
زيمبابوي تنتظر جثمان موجابي غداة وفاته في سنغافورة
ارتفاع عدد ضحايا إعصار دوريان فى جزر الباهاما إلى 43 قتيلا
اخبار علوم وتكنولوجيا
أفضل الوجبات الليلية لإنقاص الوزن وللمصابين بداء السكري
تناول هذه الكمية من الملح يوميا يعزز الصحة
اختفاء غامض لمحطة ألمانية علمية من قاع البحر
اخبار فن وثقافة
الأربعاء.. مناقشة كتاب "دع القلق وابدأ الحياة" بمكتبة القاهرة الكبرى
"الكتبجية" تحيي اليوم ذكرى رحيل خيري شلبي
نقابة الموسيقيين تنفي تعرض حكيم لحادث سير على طريق السويس
معرض "أفريقيا في عيون مصرية وسودانية" بمكتبة مصر الجديدة
اخبار منوعات
السلطات الأسترالية تأمر باصطياد وتصفية حيوان شرس وخطير للغاية
في "سابقة عالمية"امرأة تضع توأما في عمر السبعين
البطيخ.. منافع صحية كبرى بسبب "الملك"
اخبار رياضة
كندا تفوز على المكسيك 3-0 ببطولة العالم لناشئات الطائرة
الكاميروني صامويل إيتو يعلن اعتزاله كرة القدم
علي فرج يتأهل لنهائي بطولة "جي بي مورجان" الصينية للاسكواش
محمد الشوربجي يتأهل لنهائي بطولة "جي بي مورجان" الصينية للاسكواش
تأهل رنيم الوليلي إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش
التشيك تفوز على البرازيل بكأس العالم لكرة السلة بالصين
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير