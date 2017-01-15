السيسي:التقييم الأمين لعلاقاتنا ببرلين يجعلها نموذجا للمنفعة المتبادلة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التقييم الأمين للعلاقات المصرية الألمانية يجعل منها نموذجا فى تحقيق المنفعة المتبادلة.



وأضاف في كلمته في الجلسة غير الرسمية للاستثمار في افريقيا على هامش قمة العشرين وافريقيا - ان نهوض الدول الإفريقية يحقق المنفعة المتبادلة للجميع.

وتابع أنه علينا إدارك أن التأثير الإيجابى للشراكة يمتد من إفريقيا إلى الجوارالأوروبي.

وأوضح السيسي أن المبادرة الألمانية بإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار فى إفريقيا تطور مهم للغاية.



