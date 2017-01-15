بالصور.. ربع مليون قطعة ملابس بمعرض " دكان الفرحة " بجامعة عين شمس

افتتح اليوم اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية و أمين صندوق تحيا مصر و أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض ملابس " دكان الفرحة " ، بحضور أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام و الثقافة بالبرلمان و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و المهندس شادى سالم مدير المشروعات و المقدم تامر عبد الفتاح القائم بعمل مدير الصندوق .

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن تقديره لمبادرة صندوق تحيا مصر لخدمة طلاب جامعة عين شمس ، حيث توفر المبادرة ربع مليون قطعة ملابس و شنط و أحذية جديدة من أفضل و أجود الماركات .

و أكد أن الجامعة خاطبت كل الكليات لحصر أعداد الطلاب المستهدفين بالإضافة لطلاب و طالبات المدن الجامعية ، حيث يتوقع إستفادة ١٠ آلاف طالب و طالبة من المعروضات و التي تتاح للجميع مجاناً و بلا أي مقابل.

و أضاف أ.د. عبد الفتاح سعود أن المعرض يستمر فى استقبال الطلاب يومياً حتى الخميس القادم ويستفيد منه قرابة عشر الآف طالب و طالبة من بينهم ٤٥٠٠ من طلاب المدن الجامعية، مشيراً إلى وجود قاعدة بيانات بالطلاب المستحقين للدعم من خلال صندوق التكافل الإجتماعي بالجامعة.

كما أشار أ. محمد مختار المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن "دكان الفرحة" واحدة من المبادرات التي يقدمها الصندوق ، والتى تهدف لتوفير خدمات مميزة وبصورة كريمة لجميع فئات المجتمع و خاصة الشباب وستقام المبادرة فى العديد من الجامعات.







