بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات بجامعة العريش اليوم

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام في مختلف كليات جامعة العريش بشمال سيناء .. حيث أدى 7 آلاف و14 طالبا وطالبة امتحانات اليوم الأول في كليات التربية والعلوم الزراعية البيئية والتربية الرياضية والآداب والاستزراع المائي والمصايد البحرية والتجارة والاقتصاد المنزلي .







وقال رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي, في تصريح اليوم /الأحد/ - إن الامتحانات انتظمت بدون أية معوقات أو مشاكل .. مشيرا إلى التزام الطلاب بقواعد ونظم الامتحانات ومنها عدم السماح بإدخال التليفون المحمول وما شابه من التقنيات المختلفة إلى لجان الامتحانات كما يتم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات بتحقيق الشخصية ولن يسمح للمتأخرين عن بدء الامتحان بالدخول إلا بإذن رئيس الكنترول أو وكيل الكلية أو عميدها .





فيما أكد عميد كلية التربية الدكتور رفعت عزوز, أن الامتحانات بدأت بصورة جيدة وتم توفير جميع سبل الراحة للطلاب ولم يحدث ما يعكر صفو اللجان .. مشيرا إلى أنه تم تحرير 3 محاضر غش لبعض الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .







