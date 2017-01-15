إنشاء واستحداث فرع دعوى تأديبية وثلاثة نيابات تابعة للنيابة الإدارية

ذكر بيان صادر عن الهيئة النيابة الإدارية اليوم الاربعاء أنه تقرر إنشاء واستحداث فرع دعوى تأديبية وثلاثة نيابات تابعة لهيئة النيابة الإدارية.



وأضاف البيان أن القرار تضمن إنشاء فرع دعوى تأديبية لمستوى الإدارة العليا يختص بدوائر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عدا الإسكندرية ويكون مقره مدينة السادس من أكتوبر, وكذلك إنشاء نيابة العبور الإدارية ويكون مقرها مدينة العبور, ونيابة أشمون القسم الثاني ويكون مقرها مدينة أشمون, ونيابة المنشأة ويكون مقرها مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج.

كما تضمنت القرارات تعديل اختصاصات فرع الدعوى القسم الأول ونيابات شبرا الخيمة القسم الأول والثالث, ونيابة أشمون القسم الأول ونيابة جرجا.

وأوضح البيان أن قرار وزير العدل, جاء إيماء لموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة, وفي ضوء الاهتمام البالغ بتحقيق العدالة الناجزة والتخفيف على المواطنين وسهولة الوصول والتواصل مع النيابة الإدارية بما ينعكس على حسن أداءها لرسالتها السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.



