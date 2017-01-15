مصر للطيران تسير اليوم ١٧ رحلة لنقل ٣٢٠٠ حاج

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة اليوم الثلاثاء ١٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل ٣٢٠٠ حاج، بواقع ١٠ رحلات من جدة لنقل ١٦٠٠ حاج من بينهم رحلات خاصة لحجاج دولة مالي، و ٧ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاج من حجاج قرعة القاهرة و الشرقية وأسيوط، و تضامن سوهاج و قنا و الأقصر بخلاف رحلات العمل.



كما تسير الشركة غدا ١٩ رحلة لنقل ٣٧٠٠حاج من جدة والمدينة المنورة إلى كلا من القاهرة، أسوان، الغردقة، الأقصر، لنقل ١٩٠٠حاج، بواقع ١١ رحلة من جدة من بينهم 3 رحلات خاصة لحجاج دولة مالي، و ٨ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٨٠٠ حاج من حجاج قرعة الشرقية وأسيوط والقاهرة والاسماعيلية، وتضامن أسيوط وأسوان وقنا، بخلاف رحلات العمل.



