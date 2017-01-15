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الرئيس السيسي يتوجه الى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

الرئيس السيسي يتوجه الى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

الرئيس السيسي يتوجه الى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

تاريخ النشر

الرئيس السيسي يتوجه الى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

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