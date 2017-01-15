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تاريخ النشر
١٢:٠٩:٢٦ – ٢٠١٩/٠٦/٢٦
اخر تعديل
١٢:٠٩:٣٩ – ٢٠١٩/٠٦/٢٦
الرئيس السيسي يتوجه الى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
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