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انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 33

انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 33

انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 33

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يستمر الطقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة العظمي 33 والصغرى 24، الاسكندرية 28 و23، قنا 38 و26، الأقصر 38 و26، أسوان 40 و28.


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