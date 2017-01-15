الخارجية السلوفينية: ندعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

أكد دوبران بوغيتش سكرتير الدولة بوزارة الخارجية السلوفينية, أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها مصر لمحاربة الإرهاب, موضحا أن سلوفينيا - مثل مصر - عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وكانت تدعم مبادرات مصر لمكافحة الإرهاب خلال عضويتها في مجلس الأمن.



وقال بوغيتش - في حوار خاص له اليوم الأحد- من مقر وزارة الخارجية السلوفينية بمناسبة منتدى الإبداع الذي نظمه "الاتحاد من أجل المتوسط" بالعاصمة /ليوبليانا/ - إنه لا يمكن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف دون التصدي لدعوات المتطرفين والمتشددين, مضيفا أننا في حاجة على وجه الخصوص للتواصل مع الشباب وتشجيع مشاركتهم النشطة في المجتمع, لتمكينهم من أن يكونوا إيجابيين ضد الخطاب المتطرف.

وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي وتشجيع النقاش العام وتحقيق تفاهم أفضل بين المجتمعات والثقافات والأديان المختلفة وذلك لمحاربة التطرف والوقاية منه.. داعيا إلى التوظيف التام للأنظمة التعليمية ووسائل الإعلام - سواء التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة - لتحقيق هذه الغاية, منوها بأن تعليم حقوق الإنسان يمثل أداة مهمة أخرى في تعزيز ثقافة السلام والتسامح حيث تعد واحدة من أكثر الوسائل فائدة في منع التطرف العنيف بين الشباب.

وأوضح المسئول السلوفيني أن بلاده تعلق أهمية كبيرة على دور مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي, معربا عن تقدير سلوفينيا عاليا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019, وعن تأييدها بقوة لزيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي, مضيفا أن مصر من بين أهم شركاء سلوفينيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة, حيث بلغت المبادلات العام الماضي 164.5 مليون يورو, وهو ما يمثل زيادة بنسبة 84 % مقارنة بالعام السابق.

وأعرب عن تطلع بلاده لعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في سلوفينيا عام 2020, بعد انعقادها للمرة الأولى بالقاهرة في مارس الماضي, مضيفا أن بلاده تحرص على مواصلة هذا الاتجاه الإيجابي في التعاون وزيادة تعزيز علاقتها مع مصر.

وفيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير المشروعة, قال إن سلوفينيا تثمن إسهام مصر في إدارة تدفقات الهجرة في المنطقة, فضلا عن جهودها لتحسين أوضاع المهاجرين, مذكرا بأن الهجرة غير المشروعة ليست مجرد مشكلة أوروبية أو إفريقية, بل هي تحد عالمي, تتطلب حلولا تعاونية ومسؤولية مشتركة ومشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنيين على المستوى العالمي.



