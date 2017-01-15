كثافات مرورية بالطريق الدائرى وكوبرى أكتوبر

تكدست السيارات أعلى الدائرى بمنطقة السلام للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة ، وللقادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة اليوم الاحد ظهور كثافات مرورية متحركة ‘فيما شهد أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم ظهور كثافات مرورية ، وللمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو ، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى .

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، و للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وهشام بركات وصولا إلى الدائرى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤا فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة ، وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.

ومن جانبها عززت، اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.



