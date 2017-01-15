نشرة المساء من أخبار مصر

تاريخ النشر
بدء مباحثات قمة ثنائية بين الرئيس السيسي
ونظيره الألماني في برلين
شكري: مبادرة شراكة مجموعة الـ20 مع إفريقيا
رفعت حجم الاستثمارات
سفيرنا بالرياض يؤكد محورية العلاقات
المصرية السعودية
رئيس الوزراء: الاستثمارات الأمريكية في مصر
حققت ارتفاعا خلال 2019
بوجدانوف: الاتصالات جارية مع مصر استعدادا
لزيارة بوتين العام المقبل
وزير الخارجية السعودية يبحث مع السفير
المصري العلاقات الثنائية
أمين "البحوث الإسلامية": يجب
مراعاة الحدود الفكرية خلال طرح القضايا
السيسي يبحث آفاق تنويع مجالات التعاون
العسكري مع الجانب الألماني
الرئيس السيسي يلتقي في "برلين"
رئيس البرلمان الألماني
التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بتوافر
متطلبات الصرف الصحي لأي مشروع
الرئيس السيسي يؤكد انفتاح مصر للتعاون مع
شركة "مرسيدس بنز"
رئيس الوزراء يبحث زيادة صادرات الدواء
وتذليل العقبات أمام المستثمرين
قبرص: التوصل لشروط استئناف المحادثات
القبرصية "ممكن تحقيقه"
مقتل 7 عمال وإصابة 33 آخرين في غارة جوية
استهدفت مصنعا بطرابلس
رئيس الوزراء الفلسطيني يندد باستهداف
الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين
"بن فليس": الرئيس القادم ينبغي أن يكون جامعا لكل
الجزائريين
بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا التطورات
الأخيرة في ملف الأزمة السورية
رئيس الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض انتصار
للشعب اليمني
كوريا الشمالية ترفض عقد قمة "عديمة
الفائدة" مع الولايات المتحدة
"لافروف": أزمة الحد من التسلح تتفاقم بسبب تصرفات واشنطن
بيانات: تراجع صادرات النفط السعودية في
سبتمبر
التخطيط : "صندوق مصر السيادي"
يوقع اتفاقيتين للتعاون الاستثماري
بدء فعاليات الدورة العاشرة لملتقى تحول
الطاقة في برلين 25 نوفمبر
"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 3.750 مليار جنيه
11 % نموا بصادرات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول للعام المالي
الجاري
بالصور .. مصر للطيران تتعاقد على 9 طائرات
جديدة
اغلاق أحمر لمؤشرات البورصة وسط مبيعات
محلية
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال
تعاملات اليوم
الجماهير تقتحم ملعب مواجهة مصر وجزر القمر
بعد نهاية المباراة
منتخب مصر يسقط في فخ التعادل السلبي أمام جزر القمر
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