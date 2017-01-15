دار الإفتاء: غدا السبت أول أيام شهر المحرم والعام الهجري الجديد

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن غدا السبت الموافق 31 أغسطس هو أول أيام شهر المحرم للعام الهجري الجديد وأحد الأشهر الحرم لعام 1441 هجرية، وأن يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1440.

وقالت دار الإفتاء المصرية -في بيان اليوم الجمعة- إنه تم استطلاع هلال شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجرية بعد غروب شمس اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وأربعين هجرية، الموافق الثلاثين من شهر أغسطس لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديا ، وأنه قد تحقق لديها شرعا من نتائج ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريا.

وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق 30من شهر أغسطس لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديا هو المتمم لشهرذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وأربعين هجريا، وأن يوم غد السبت الموافق 31 من شهر أغسطس هو أول أيام شهر المحرم المبارك لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريا.

وقالت دار الإفتاء" بهذه المناسبة الكريمة.. نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير".