الخارجية تعلن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الإثنين أن القطاع القنصلي قام بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج بالإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية.







وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن هذه الخطوة تأتي في اطار حرص الحكومة المصرية على تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار.





وتقوم وزارة الخارجية حاليا بالمتابعة مع الجهات المعنية من أجل الاتفاق على الإطار التنفيذي والجدول الزمني الخاص بالمرحلة الثانية لمشروع التأشيرة الإلكترونية.





كما تشمل هذه الجهود أيضا تفعيل المرحلة الأولى من التأشيرة الإلكترونية، والتي شملت 46 جنسية ممن كان يسمح لهم بالحصول على تأشيرة اضطرارية بموانئ الوصول المصرية; وتنظيم عرض عملي للتعريف بنظام التأشيرة الإلكترونية لسفارات الدول ال`46 بمقر وزارة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





ولفتت الوزارة إلى أنه يتم الإعداد حاليا لإطلاق المرحلة الثانية من التأشيرة الإلكترونية آخر هذا العام، والتي ستشمل تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية بعدد 12 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية بالخارج.





وأوضحت أنها تقوم حاليا في هذا الإطار بالتنسيق الفني مع كل من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية)، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل المرحلة الثانية.





وسيتم تعميم نظام التأشيرة الإلكترونية تدريجيا على كافة بعثات جمهورية مصر العربية بالخارج، ويمكن لمواطني الدول المذكورة أدناه اصدار تأشيرة إلكترونية عند التقديم على بوابة التأشيرات الإلكترونية وهى: ألبانيا، استراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الفاتيكان، المجر، أيسلندا، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مقدونيا، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا الاتحادية، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، اوكرانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.



