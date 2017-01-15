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منتدى شباب العالم ينفذ برامج تعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية

منتدى شباب العالم ينفذ برامج تعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية

منتدى شباب العالم ينفذ برامج تعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية

تاريخ النشر

نفذ منتدى شباب العالم مجموعة من برامج التعاون مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة على مستوى العالم.

وذكرت مصادر منتدى شباب العالم اليوم الثلاثاء , أنه في مقدمة هذه المنظمات, منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). والمنظمة الدولية للهجرة, ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو), والاتحاد الدولي للاتصالات, والاتحاد من أجل المتوسط, وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني .

وأوضحت مصادر المنتدى أن أطر التعاون بين المنتدى وبين تلك المنظمات الإقليمية والدولية, تتمثل في الإعداد للجوانب الموضوعية لمنتدى شباب العالم, ووضع تصور لورش العمل وجلسات المنتدى لهذا العام في عدد من الموضوعات, من بينها الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي, وتقنية البلوك تشين, مشيرة إلى أن منتدى شباب العالم تحاور مع ممثلي هذه المنظمات, وتم تبادل الأفكار حول وضع محاور النقاش واختيار المتحدثين.

وأضافت المصادر إنه من أجل تحقيق تعاون مثمر بين المنتدى وتلك المنظمات, سيشهد المنتدى انعقاد جلسات وورش عمل بمشاركة فعالة من هذه المنظمات الإقليمية والدولية, وسيساهم ذلك في تحقيق المبادرات والمقترحات التي يتوصل إليها الشباب, المشاركون في منتدى شباب العالم برعاية تلك المنظمات الرائدة.

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