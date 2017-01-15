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السيسى يوافق على اتفاق لتمويل الصين لمشروع تطوير نظام التعليم عن بعد

السيسى يوافق على اتفاق لتمويل الصين لمشروع تطوير نظام التعليم عن بعد

السيسى يوافق على اتفاق لتمويل الصين لمشروع تطوير نظام التعليم عن بعد

تاريخ النشر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الصين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 27-10-2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، والموقع فى بالى بإندونيسيا بتاريخ 13-10-2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ونُشر القراران فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم.


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