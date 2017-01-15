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البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة العذراء بمدينة السادات

البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة العذراء بمدينة السادات

البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة العذراء بمدينة السادات

تاريخ النشر

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الاثنين، كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وقام البابا تواضروس بتدشين المذبح الأوسط باسم القديسة السيدة العذراء مريم والمذبح البحري باسم رئيس الملائكة ميخائيل والمذبح القبلي باسم الشهيدة مارينا والقديسة مريم المصرية، وكذلك تدشين أيقونات الكنيسة ومعموديتها. 

اشترك في صلوات التدشين أصحاب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي والأنبا مينا أسقف ورئيس دير مارجرجس الخطاطبة والأنبا ساويرس الأسقف العام لديري الأنبا موسى بالعلمين والأنبا توماس بالخطاطبة ، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس الوايلي والقبة والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا إيساك الأسقف العام ، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط. 



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