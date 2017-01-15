بالصور .. عبد العال يلتقى مديرة لجنة شنغهاى لمجلس نواب الشعب الصيني

التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له مع / Yin Yicui مديرة لجنة شنغهاى لمجلس نواب الشعب الصيني، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني، واستكمالا لجهود الدبلوماسيه البرلمانية





أكد عبد العال أن المدينة صينية عالمية، ذات التجربة الملهمة على الصعيد الاقتصادي، مشيداً بالعلاقات المصرية الصينية واصفاً إياها بالتاريخية ذات القواسم الحضارية المشتركة.





وأشاد عبدالعال بالزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الصينية، والذى تمثل كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة أحد أبرز مؤشراته، معتبراً أن البلدين لديهما رؤية مشتركة إزاء القضايا الدولية والإقليمية، خاصة المتعلقة بدعم الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة الإرهاب.





كما كما أكد عبد العال أن العلاقات المصرية الصينية في شقها الاقتصادي تشهد طفرات تتناسب مع حجم البلدين ووزنهما النسبي إقليمياً ودولياً.





من جانبها، أعربت / Yin Yicui عن سعادتها الغامرة باستقبال الوفد البرلماني رفيع المستوى، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.





استعرضت مديرة لجنة شنغهاى لمجلس نواب الشعب الصيني التجربة الاقتصادية لمدينة شنغهاى، خاصة في مجال تنظيم المعارض الدولية التى تشارك فيها مصر باستمرار.











