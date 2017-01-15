الزراعة تفتح سوق جديدة للأمصال واللقاحات البيطرية المصرية في السودان

شهد معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية توقيع بروتوكول تعاون مشترك ، وشركة هلنان السودانية، بروتوكول تعاون مشترك لفتح سوق جديدة للأمصال واللقاحات البيطرية المصرية التي ينتجها المعهد في جمهورية السودان.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، وعادل ابوبكر رئيس مجلس ادارة الشركة السودانية.

وقال الوزير ان ذلك الاتفاق يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية لتكثيف سبل التعاون بين مصر ودول القارة السمراء وعلى رأسها دولة السودان الشقيقة، فضلا عن النهوض بالصناعات الوطنية والتعاون والتكامل بين دول القارة السمراء، للوصول بالمنتج الوطني المحلي للمربين في جميع انحاء القارة وزيادة الصادرات منها، بما سيساهم ايضا في النهوض بالانتاج الحيواني في الدول الافريقية وتحقيق الأمن الغذائي.



