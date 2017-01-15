لجنة "شئون الهجرة" : شمول اتفاقيات الهجرة والعمالة بين مصر ودول العالم

عقدت "لجنة شئون الهجرة" اجتماعها الثاني برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور ممثلي وزارات التخطيط، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصندوق تطوير التعليم، والمقاولون العرب، واتحاد جمعيات المستثمرين والتي جاء تشكيلها في ضوء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رقم 1090 لعام 2019، لدراسة ومراجعة كافة اتفاقيات الهجرة والعمالة للاستفادة من تطويعها فى تأهيل الشباب المصري لمتطلبات أسواق العمل الخارجية.







أكدت اللجنة أن اجتماع اليوم في غاية الأهمية للوقوف على اهم الأدوار والمتطلبات بكل جهة من الجهات المشاركة باللجنة مع وزارة الهجرة، لتنفيذ الأهداف الرئيسية التي شكلت على أساسها اللجنة، مشيرة إلى أن قرار تشكيل اللجنة يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محوري يضاف إلى محاور التنمية التي تقوم على بناء العنصر البشري المصري وفقا للمعايير الدولية لأسواق العمل، حيث تعد مصر واحدة من أهم الدول التى يشكل أبنائها بالخارج قوة كبيرة لدولتنا لذا وجب علينا تضافر الجهود من أجل الاستفادة من كافة الجهود لدراسة احتياجات أسواق العمل المختلفة و توفير فرص العمل اللائق وتأهيل الشباب فنيا ولغويا وسلوكيا للالتحاق بتلك الفرص وفقا لآليات واضحة ومؤمنة.















