نشرة المساء من أخبار مصر

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بالفيديو..تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام بالفيديو..الداخلية توفر الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة دار الافتاء: ضرب الجسد وإسالة الدم في يوم عاشوراء "بدعة مذمومة" الحكومة تنفي إجبار أصحاب شهادات قناة السويس الدخول في أوعية ادخارية الدولار يتراجع أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر البورصة تخسر 8.9 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها مصرع وإصابة 30 شخصا بانفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند التحالف العربي: ميليشيا الحوثي تطلق صاروخا بالستيا سقط بصعدة اليمنية تأجيل الطعن على حكم تأييد إجراء انتخابات الزمالك التكميلية 21 أكتوبر بالصور.."حارس" المهرجان الأول للألعاب المائية على ضفاف النيل "أفريقيا فى عيون مصرية" معرض فنى جديد فى مكتبة مصر الجديدة مايا مرسي تلتقي سفيرة المرأة والأمن والسلم في كندا بالفيديو.. ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لصناعة خراطيم الغاز تغريم يوتيوب 170 مليون دولار لجمع بيانات عن أطفال
بالفيديو..تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام
بالفيديو..الداخلية توفر الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة
دار الافتاء: ضرب الجسد وإسالة الدم في يوم عاشوراء "بدعة مذمومة"
الحكومة تنفي إجبار أصحاب شهادات قناة السويس الدخول في أوعية ادخارية
الدولار يتراجع أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر
البورصة تخسر 8.9 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها
مصرع وإصابة 30 شخصا بانفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند
التحالف العربي: ميليشيا الحوثي تطلق صاروخا بالستيا سقط بصعدة اليمنية
تأجيل الطعن على حكم تأييد إجراء انتخابات الزمالك التكميلية 21 أكتوبر
بالصور.."حارس" المهرجان الأول للألعاب المائية على ضفاف النيل
"أفريقيا فى عيون مصرية" معرض فنى جديد فى مكتبة مصر الجديدة
مايا مرسي تلتقي سفيرة المرأة والأمن والسلم في كندا
بالفيديو.. ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لصناعة خراطيم الغاز
تغريم يوتيوب 170 مليون دولار لجمع بيانات عن أطفال
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