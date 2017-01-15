نشرة الظهيرة من أخبار مصر

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الرئيس السيسي يصل برلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا
الجالية المصرية بألمانيا تنظم وقفة للترحيب بزيارة السيسي
رئيس قناة السويس: الشعب المصري هو الداعم الأول للحفاظ علي مرفق القناة
رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير سوق العتبة التاريخى
مبدئيا.."القوى العاملة بالنواب" توافق على قانون "شروط شغل الوظائف"
جنايات الإسكندرية: المؤبد لسبعة أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية
بالصور.."مصر للطيران" تشارك بمعرض دبي الدولي
نائلة جبر: "الاتجار بالبشر" جريمة تواجه جميع دول العالم
قناة السويس:القناة الجديدة ساهمت بتحقيق أرقام غير مسبوقة لحركة الملاحة
"التصديري للأغذية" يعقد لقاء ترويجيا لحاصلات زراعية
خفض أسعار 4 سلع تموينية اعتباراً من الأول من ديسمبر
بالصور..مصر للطيران توقع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "بوينج"
"الوزراء": تراجع التضخم والبطالة ساهم بقرار"المركزي" بخفض سعر الفائدة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة الغربية بينهم طفلان
استشهاد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في القدس
عميد الأسرى الفلسطينيين يدخل عامه ال`40 في سجون الاحتلال الإسرائيلي
مرشح الحزب الحاكم في سريلانكا يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية
اعتقال 40 شخصا خلال احتجاجات في مدينة يزد الإيرانية
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