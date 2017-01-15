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الرئيس السيسي يتوجه لبرلين للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا

الرئيس السيسي يتوجه لبرلين للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا

الرئيس السيسي يتوجه لبرلين للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا

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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريح اليوم الاحد- إن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف الي دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا ستتضمن نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي الرئيس السيسي مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات الصناعية الألمانية ، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.


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