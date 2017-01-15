جنايات الإسكندرية: المؤبد لسبعة أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية - خلال جلستها المنعقدة اليوم الأحد بمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد، لإدانتهم بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، ومقاومة السلطات.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد صبري جاد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من : المستشار محمد حسن منيع، والمستشار إسماعيل عبد الرحيم إسماعيل، وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني.

تعود القضية لسنة 2014 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قطاع الأمن العام يفيد بوجود مجموعة من الخارجين عن القانون داخل "فيللا " بمنطقة برج العرب ، غرب المدينة.

وتوصلت التحريات ضباط إلى أن المتهمين يمارسون نشاطا إجراميا في الاستيلاء على الأراضي ، وترويع المواطنين وسرقة سيارات تحت تهديد السلاح.

وعلى الفور، تم تشكيل مأمورية مكبرة، توجهت إلى محل البلاغ، حيث قام المتهمون بإطلاق وابل من النيران على القوات الأمنية باستخدام رشاش "جرينوف"، فيما قامت القوات الأمنية بفرض سيطرتها على الوضع، وحاصرت المتهمين وتمكنت من ضبطهم، وعثر بحوزتهم على مدفع "جرينوف " وسبع بنادق آلية، وطبنجة وسيارتين، و1450 طلقة نارية، وتسعة شرائط تذخير طلقات.

أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.



