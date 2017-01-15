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الكويت: لا توجد أي اصابات بفيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية

الكويت: لا توجد أي اصابات بفيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية

الكويت: لا توجد أي اصابات بفيروس "كورونا" بين أبناء الجالية المصرية

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أكدت وزارة الصحة الكويتية، عدم تسجيل أية اصابات بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) بين أبناء الجالية المصرية في الكويت.

وقالت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بالوزراة    - في المؤتمر الصحفي التاسع لوزارة الصحة الكويتية اليوم - إن الاصابات التي يتم علاجها حاليا، هي جميعا لمواطنين كويتيين، مشيرة إلى أن حالتهم جميعا مستقرة.

وفيما يتعلق بالوقت اللازم للسيطرة على الفيروس في الكويت، شددت المضف على عدم وجود أية تنبؤات بتاريخ محاصرة الفيروس في الوقت الحالي، خاصة مع انتشاره بشكل مكثف في عدد من دول العالم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت اليوم، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) خلال ال`24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 58 حالة حتى الآن، موضحة أن الحالتين الجديدتين لمواطنين من ضمن العائدين من إيران.


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