اهم احداث اليوم الخميس 5 سبتمبر

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إعداد وتحرير/ أمانى عبد المنعم
في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات التنموية
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان
وشهد اليوم نشاطا ملحوظا لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى الذى وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان"، كما اكد دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن لبنان وغيرها..
رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن لبنان
مدبولى يوجه ببدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة
لجنة استرداد الأراضي تستعرض جهود التقنين ونتائج موجات الإزالة
مدبولي يستقبل سفير اليونان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصرإستمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، لقي 6 عناصر إرهابية مصرعهم في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة في العمق الصحراوي بالواحات البحرية
الداخلية: مقتل 6 إرهابيين بالعمق الصحراوى للواحات البحرية
الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم
"حمدوك" يعلن تشكيل الحكومة السودانية
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النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 210 درجات
307 طلاب تقدموا بتظلمات امتحانات الدورالثاني للثانوية العامة
مدبولى يوجه ببدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة
لجنة استرداد الأراضي تستعرض جهود التقنين ونتائج موجات الإزالة
النطق بالحكم في محاكمة 213 إرهابيا بتنظيم "أنصار بيت المقدس" 2 أكتوبر
شيخ الأزهر يفتتح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى باب الشعرية الجامعي
رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن لبنان
الطيران المدنى: ختام موسم الحج بوصول 110 ألف حاج إلى المطارات المصرية
كلية طب القوات المسلحة توقع بروتوكولات للتعاون وتبادل الخبرات
الداخلية تفرج عن 587 نزيلا بمناسبة عيد الاضحى
إطلاق حملة "حقك تنظمي" بـ 6 محافظات خلال الأسبوعين القادمين
الداخلية: مقتل 6 إرهابيين بالعمق الصحراوى للواحات البحرية
التعليم العالي: 193 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية
مدبولي يستقبل سفير اليونان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر
السيسى يوافق على اتفاق لتمويل الصين لمشروع تطوير نظام التعليم عن بعد
صندوق الأمم المتحدة للسكان يشيد بجهود مصر في مكافحة ختان الإناث
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان
فوز كلية الاقتصاد بعضوية المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة
250 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات
طقس الجمعة حار رطب على معظم الانحاء
مصر للطيران الناقل الرسمى للوفود الطبية لمؤسسة أهل مصر
البرهان: سننأى بالقوات المسلحة السودانية عن الاستقطاب والعمل السياسي
ترامب يعلن استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط
قتلى وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمني في "صعدة"
سوريا: إحباط هجوم كانت تخطط له خلايا "داعش" في دير الزور
انقطاع الكهرباء عن ساوث كارولينا الأمريكية جراء إعصار دوريان
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