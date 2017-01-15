اهم احداث اليوم الخميس 5 سبتمبر

إعداد وتحرير/ أمانى عبد المنعم

في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات التنموية





الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان

وشهد اليوم نشاطا ملحوظا لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى الذى وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان"، كما اكد دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن لبنان وغيرها..





رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن لبنان

مدبولى يوجه ببدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة

لجنة استرداد الأراضي تستعرض جهود التقنين ونتائج موجات الإزالة

مدبولي يستقبل سفير اليونان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر

مدبولي: هناك إيمان شديد بالمبادرة الحكومية "إرادة" وضرورة تفعيلها إستمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، لقي 6 عناصر إرهابية مصرعهم في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة في العمق الصحراوي بالواحات البحرية





الداخلية: مقتل 6 إرهابيين بالعمق الصحراوى للواحات البحرية



تراجعت أسعار صرف الدولار بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد أيام عاشتها العملة الخضراء في استقرار





الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم



وسعيا وراء الاستقرار السودانى وامنه..أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء اليوم الخميس، تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها









"حمدوك" يعلن تشكيل الحكومة السودانية



وفيما يلى اهم ما ورد بموقع الاخبار اليوم:

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 210 درجات 307 طلاب تقدموا بتظلمات امتحانات الدورالثاني للثانوية العامة مدبولى يوجه ببدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة لجنة استرداد الأراضي تستعرض جهود التقنين ونتائج موجات الإزالة النطق بالحكم في محاكمة 213 إرهابيا بتنظيم "أنصار بيت المقدس" 2 أكتوبر شيخ الأزهر يفتتح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى باب الشعرية الجامعي رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن لبنان الطيران المدنى: ختام موسم الحج بوصول 110 ألف حاج إلى المطارات المصرية كلية طب القوات المسلحة توقع بروتوكولات للتعاون وتبادل الخبرات الداخلية تفرج عن 587 نزيلا بمناسبة عيد الاضحى إطلاق حملة "حقك تنظمي" بـ 6 محافظات خلال الأسبوعين القادمين الداخلية: مقتل 6 إرهابيين بالعمق الصحراوى للواحات البحرية التعليم العالي: 193 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية مدبولي يستقبل سفير اليونان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر السيسى يوافق على اتفاق لتمويل الصين لمشروع تطوير نظام التعليم عن بعد صندوق الأمم المتحدة للسكان يشيد بجهود مصر في مكافحة ختان الإناث الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان فوز كلية الاقتصاد بعضوية المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة 250 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات طقس الجمعة حار رطب على معظم الانحاء مصر للطيران الناقل الرسمى للوفود الطبية لمؤسسة أهل مصر البرهان: سننأى بالقوات المسلحة السودانية عن الاستقطاب والعمل السياسي ترامب يعلن استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط قتلى وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمني في "صعدة" سوريا: إحباط هجوم كانت تخطط له خلايا "داعش" في دير الزور انقطاع الكهرباء عن ساوث كارولينا الأمريكية جراء إعصار دوريان مدبولي: هناك إيمان شديد بالمبادرة الحكومية "إرادة" وضرورة تفعيلها بنك كندا المركزي: النزاعات التجارية والشكوك أثرت على الاقتصاد الكندي رباح القطاع المصرفي الأمريكي 62.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2019 السودان تفوز على تشاد في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 سوريا تفوز على الفلبين 5-2 بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 20 ألف مشجع لنهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز







