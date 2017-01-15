محافظات الجمهورية تحتفل بمناسبة العام الهجري الجديد 1441هـ

احتفلت محافظات الجمهورية بحلول العام الهجري الجديد (1441 هـ) اليوم السبت، وأقامت مديريات الأوقاف بالمحافظات احتفالات كبيرة بعدد من المساجد، بحضور المحافظين ومسئولي الأجهزة التنفيذية والقيادات الشعبية ورجال الدين، وهنأ المحافظون أبناء محافظاتهم بهذه المناسبة، متمنين لمصر وأهلها أن يعم الخير كافة أرجاءها.

ففي محافظة مطروح، نظمت مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الذي شهده المحافظ مجدي الغرابلي عقب صلاة المغرب بمسجد التنعيم في المحافظة، بحضور السكرتير العام محمد أبو غنيمة، والسكرتير العام المساعد محمد أنيس السكرتير العام المساعد، ومدير عام الأوقاف محمد يونس، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالي المحافظة، بمناسبة العام الجديد، داعيا أن يعيده الله على أهل مطروح ومصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر ويرعاها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وقال مدير عام أوقاف المحافظة محمد يونس إنه "مع مرور عام هجري واستقبال عام جديد، فإننا نستعيد معنى الهجرة التي حولت ضعف المسلمين قبلها إلى قوة، وقلتهم إلى كثرة وعزة مع الأخوة والترابط بين المسلمين، وتآلفهم كما حدث بين المهاجرين والأنصار، تأكيدا للإيمان الحقيقي في قلوب صحابة الرسول".

وفي كفر الشيخ، احتفلت مديرية الأوقاف بالمحافظة بحلول العام الهجري الجديد بمسجد الاستاد بحضور المحافظ إسماعيل طه، ومساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ اللواء محمود حسن والسكرتير العام المساعد للمحافظة ياسر الحفناوي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من قيادات الدعوة بالمديرية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة سعد إبراهيم الفقي إن الهجرة - بمعناها الشرعي - ليس المقصود منها الانتقال من بلد إلى آخر وفقط، ولكن الهجرة هي ترك ما نهي الله - عز وجل - والتمسك بتعاليم الدين الصحيح الذي لا يعرف الإفراط أو التفريط.

وفي سوهاج، شهد المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري الاحتفال - الذي نظمته مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بالمحافظة - ببدء العام الهجري الجديد بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج.

وقال المتحدث الرسمي للمحافظة الدكتور محمد التوني إن الحفل تضمن تلاوة للقرآن الكريم وكلمة المستشار الديني للمحافظة الشيخ زين الدين عبد اللطيف، تحدث فيها عن الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها في الالتزام وإخلاص الطاعة والعبادة لله والصبر على المكاره، داعيا المسلمين إلى الإخلاص والاجتهاد لبناء أوطانهم وعدم الالتفاف لمروجي الشائعات، مشيرا إلى حرص الوزارة والمحافظة على الاحتفال بالمناسبات الدينية والتذكير بأحداثها لتحقيق الاستفادة من تعاليم الإسلام السمحة، مؤكدا أن الإسلام هو دين الوسطية وأن الهجرة النبوية غيرت التاريخ، حيث قامت بعدها الدولة الإسلامية التي غيرت شكل الحياة في العالم بالتعاليم والعلوم الربانية والإنسانية الراقية.



