غلق طريق الإسكندرية الزراعى بدمنهور جزئيا لإنشاء كوبرى علوى

تشرف الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، على إجراء إغلاق جزئى لطريق الإسكندرية الزراعى بمنطقة قزاز بالكيلو 185 بمحافظة دمنهور لمدة 6 أشهر، لإنشاء كوبرى علوى فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال.







تأتى تلك الأعمال لتوسعة الطريق لتنفيذ الإصلاحات، فى الاتجاه القادم من القاهرة الى الإسكندرية، لاستحداث حارة إضافية بجوار الكوبرى المار أعلى ترعة معمل قزاز، الأمر الذى يستلزم استقطاع حارة لمسافة كيلو، لتأمين الأعمال.





يشار الى أن عرض الطريق 3 حارات مرورية لكل اتجاه سيتم استقطاع الحارة اليمنى من الطريق، للاتجاه القادم من القاهرة الى الإسكندرية، مع ترك حارتين مروريتين لمرور السيارات، على أن يتم تنفيذ الأعمال لمدة 6 أشهر على مدار اليوم.



