البابا تواضروس يستقبل كاردينال جزيرة صقلية وعمدة مدينة أجريجنتو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم /الجمعة، الكاردينال فراشيسكو مونتينجرو كاردينال جزيرة صقلية، الذي يزور مصر لأول مرة، وعمدة مدينة أجريجنتو الإيطالية سير كالوجيرو فيريتو والوفد المرافق لهما.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم - إن قداسة البابا تواضروس الثاني قدم لهم، خلال اللقاء، نبذة عن مصر وحضارتها الغنية، وأكد "أننا المصريون نعيش معا حول نهر النيل الهادئ فنأخذ منه الهدوء والاعتدال، وأن نهر النيل يجري في مجري واحد ثم ينقسم إلى قسمين وفي هذا يشبه شخص يرفع يده للصلاة فنأخذ منه روح العبادة".

وتابع قائلا إن قداسة البابا تواضروس الثاني تحدث أيضا عن الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية التي امتدت من القديس مارمرقس الرسول إلى الآن والتي تجمعها علاقات طيبة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبرلمان المصري والمؤسسة الإسلامية متمثلة في فضيلة شيخ الأزهر ومع جميع الكنائس.

وأضاف القس بولس حليم، أن الكاردينال فراشيسكو مونتينجرو كاردينال جزيرة صقلية قدم الشكر لقداسة البابا على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن هذه الزيارة تقوي أواصر المحبة والصداقة بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية.

ونوه المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية حضر اللقاء، وعبر عن سعادته للتواجد مع قداسة البابا تواضروس الثاني، مشيرا إلى أن قداسته رمز وقيمة كبيرة لكل المصريين.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية بينما قدم محافظ الإسكندرية درع المحافظة لقداسة البابا تواضروس الثاني.



