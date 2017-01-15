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نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

تاريخ النشر

أهم الأخبار:


- مصر تدين بشدة استهداف "الحوثى" لمطاري أبها وجازان بالسعودية

- بالفيديو..الرئيس السيسي يزور المنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي

- الصحة: علاج 38 طالباً في رابع أيام امتحانات الثانوية

- بالفيديو.وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من كلية القادة والأركان

- وزيرة السياحة تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو

- تقرير: امريكا تكثف عملياتها لاختراق شبكة الكهرباء الروسية

- القبض على شخص حاول تسلق السور الخارجى للبيت الابيض

- السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي باتجاه مدينة أبها

- تأجيل إعلان نتائج التحقيقات في أحداث اعتصام القيادة العامة بالسودان

- كاتدرائية نوتردام بفرنسا تقيم أول قداس بعد شهرين من احتراقها

- ترامب يحذر من "انهيار السوق" حال خسارته سباق الرئاسة 2020

- مجموعة العشرين: قلقون من اضطرابات إمدادت النفط عقب حادث خليج عمان

- بوتين يدعو إلى ضرورة استعادة الثقة بين الدول إزاء التجارة العالمية

- 22 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانيء بورسعيد اليوم

- فنزويلا تتعادل مع بيرو سلبيًا في كوبا أمريكا

- سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة لوكسمبورج المفتوحة للتايكوندو
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