نشرة الصباح من أخبار مصر

تاريخ النشر
أهم الأخبار:
- مصر تدين بشدة استهداف "الحوثى" لمطاري أبها وجازان بالسعودية
- بالفيديو..الرئيس السيسي يزور المنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي
- الصحة: علاج 38 طالباً في رابع أيام امتحانات الثانوية
- بالفيديو.وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من كلية القادة والأركان
- وزيرة السياحة تغادر مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو
- تقرير: امريكا تكثف عملياتها لاختراق شبكة الكهرباء الروسية
- القبض على شخص حاول تسلق السور الخارجى للبيت الابيض
- السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي باتجاه مدينة أبها
- تأجيل إعلان نتائج التحقيقات في أحداث اعتصام القيادة العامة بالسودان
- كاتدرائية نوتردام بفرنسا تقيم أول قداس بعد شهرين من احتراقها
- ترامب يحذر من "انهيار السوق" حال خسارته سباق الرئاسة 2020
- مجموعة العشرين: قلقون من اضطرابات إمدادت النفط عقب حادث خليج عمان
- بوتين يدعو إلى ضرورة استعادة الثقة بين الدول إزاء التجارة العالمية
- 22 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانيء بورسعيد اليوم
- فنزويلا تتعادل مع بيرو سلبيًا في كوبا أمريكا
- سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة لوكسمبورج المفتوحة للتايكوندو
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير