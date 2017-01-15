"الرى": سرعة اتخاذ اجراءات قانونية حيال المتعدين علي مجرى نهر النيل

أكدت وزارة الري على سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية فى كافة الأنشطة المخالفة والتراخيص المبنية وكذلك تكثيف حملات الإزالات ورفع معدلات الإنجاز وأى مخالفة فى مهدها ..كما تم التأكيد على زيادة وإستمرار الحملات الليلية والتى كان لها الأثر الكبير فى السيطرة على التعديات .







وتم التأكيد على مراجعة كافة الأنشطة وتحصيل مستحقات الدولة أول بأول ورفع نسب الإيجار، بالإضافة إلى ضرورة إستمرار التنسيق بين أجهزة القطاع والإدارة المركزية للشئون القانونية وأيضاً الإدارة المركزية للأمن وكافة أجهزة وزارة الداخلية وخاصة شرطة المسطحات المائية وتوعية كافة المهندسين والعاملين بالقوانين لضمان السيطرة والقضاء على التعديات.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الري مع رئيس مصلحة الرى ورئيس قطاع حماية النيل ورئيس الإدارة المركزية لنيل القاهرة الكبرى ومدير عام نيل القاهرة الكبرى ومجموعة من المهندسين والعاملين والسائقين بإدارة نيل القاهرة الكبرى فى وجود رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية .

