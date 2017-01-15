الرئيس السيسي يعلن افتتاح كأس الامم الافريقية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال كلمته في حفل افتتاح البطولة القارية الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي - عن ترحيبه بالأخوة الأفارقة في وطنهم الثاني مصر.. قائلا "بالتوفيق وعلى بركة الله.. أعلن افتتاح البطولة الـ32 لكأس الأمم الإفريقية وشكرا".

وشهد حفل الافتتاح كل من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والموريتاني أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعدد من المسئولين الأفارقة.



