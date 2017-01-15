اجتماعات مصرية - أوروبية بالقاهرة لدفع علاقات التعاون المشترك

عقدت بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة ، اليوم الثلاثاء اجتماعات اللجان الفرعية المعنية بالاقتصاد الحديث والمستدام ، المنبثقة عن "اتفاقية المشاركة " بين مصر والاتحاد الأوروبي.





وذكرت الخارجية - فى بيان صحفي اليوم - أن هذه اللجان تتضمن : الصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار، والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الجمركي. وقد شارك في هذه الاجتماعات كبار المسئولين من وزارات : الخارجية، التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتعاون الدولي، ومصلحة الجمارك.





وناقش الجانبان المصري والأوروبي بشكل معمق ، التعاون المشترك في المجالات التي تعنى بها اللجان ، بما في ذلك الصعوبات التي تعترض سبل التعاون المشترك.





وأكد الجانبان حرصهما على توسيع وتنويع مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة ، والمنافع المتبادلة ، وتوسيع آفاق التعاون المستقبلية ، ودعم تنفيذ أهداف "اتفاقية المشاركة.