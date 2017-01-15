السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بقصر الاتحادية، اليوم الخميس.





واكد الرئيس السيسي على ان ارادة الشعب الليبي هى الارادة المقدرة والتي يجب ان تحترم وتكون مفعلة ونافذة.





وشدد السيسي على دعم الشرعية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب الليبي والمنتخب من الشعب.





واكد الرئيس على موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على التنظيمات الارهابية.



