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رئيس الأركان يبحث تعزيز التعاون العسكري مع اليابان

رئيس الأركان يبحث تعزيز التعاون العسكري مع اليابان

رئيس الأركان يبحث تعزيز التعاون العسكري مع اليابان

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إلتقى الفريق محمد فريد , رئيس أركان حرب القوات المسلحة , الفريق أول كوجي يامازاكي , رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الذاتي اليابانية والوفد المرافق له - الذي يزور مصر حاليا - في زيارة تستغرق عده أيام .

تناول اللقاء , استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك , وتبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها على الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي , وكذلك بحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصري - الياباني .

وأكد الفريق أول كوجي يامازاكي , على أهمية التعاون العسكري مع مصر , لما لها من ثقل استراتيجي في تحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط  , معربا عن عميق تقديره وبالغ ثقته في القوات المسلحة المصرية التي كان لها دور عظيم في تحقيق الأمن والاستقرار بسيناء مما دعا الحكومة اليابانية للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات .

ومن جانبه , أكد الفريق محمد فريد , على عمق الروابط الراسخة التي تجمع مصر واليابان , معربا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة في كلا البلدين . حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة , والسفير الياباني بالقاهرة .


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