القومي للإعاقة" يطلق فعاليات المعرض الرابع لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة

اطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات المعرض الرابع لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالقاهرة، والذي يقام بدار ضباط النقل (النهر الخالد) بالمعادي، خلال الفترة من ٥ إلى ٧ سبتمبر الجاري، ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري .







وصرح د.أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بأن هذا المعرض يعد هو الرابع على مستوى المعارض التي نظمها المجلس خلال الفترة الأخيرة والثاني بالقاهرة، حيث نظم المجلس ثلاث معارض سابقة بمحافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح خلال الفترة من ٢٥ يونيو حتى ٢٤ أغسطس من العام الجاري .





وأشار "المشرف العام على المجلس"؛ إلى أن المجلس قام بتنظيم ١١ معرض خلال العام الماضي بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع لإقامة العديد من المعارض الخاصة بمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في القاهرة والمحافظات المختلفة، بهدف تمكينهم إقتصادياً وتشجيعهم على الإستمرار في إنتاج وتقديم منتجاتهم .







