انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على الأنحاء كافة نهارا، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

ومن المتوقع ان تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة 25 والصغرى 14، الاسكندرية 25 و14، الاسماعيلية 25 و11، شرم الشيخ 27و20، أسوان 29 و19، شلاتين 28 و21.



