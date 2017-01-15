كثافات مرورية متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، واعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى.





شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، ظهور كثافات مرورية متحركة بسبب زيادة الاحمال، فيما شهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد و فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، و للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.





وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، و للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد ومناطق التجمع الخامس وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة.

كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية ، وبالكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وشارع النيل السياحى ،و بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ،و أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعى ،و أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان.







