شكري: لن نفرط بذرة رمل واحدة من سيناء

شدد وزيرالخارجية سامح شكري اليوم الاثنين على أنه لن يكون هناك أي تنازل عن ذرة أو حبة رمل من سيناء التي استشهد من أجلها مواطنون مصريون دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها.

وقال شكري - في التصريحات التي أدلى بها لقناة (روسيا اليوم) ردا على ما تردد عن وطن بديل للفلسطينيين في سيناء - :"أعتقد أن هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات من رئيس الدولة إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية".

وحول منتدى البحرين..أفاد وزيرالخارجية بأنه يأتي في إطار طرح من الولايات المتحدة للجهود المبذولة للتوصل لحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومن المتوقع أن يصدر بعده المكون السياسي ..قائلا : "إن مشاركة مصر في منتدى البحرين ستكون لتقييم الوضع" .. مشددا على أن القرار النهائي في قبوله أو رفضه بيد الفلسطينيين.

وأكد شكري أن الحل لابد أن يرتكز على مكون سياسي متصل بمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لحل الدولتين..مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي فضل أن يطرح المكون الاقتصادي أولا.

وتابع "للسلطة الفلسطينية الحق في تقييم هذا الشق ومدى تحقيقه للمصلحة الفلسطينية ومدى قبوله أو رفضه فهذا قرار للسلطة الفلسطينية وليس لطرف آخر الحق في تناوله".



