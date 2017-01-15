عبد العال : سأكون أول الحاضرين بافتتاح مجلس النواب اليمن





قال رئيس مجلس النواب على عبد العال إن مصر تقف جنبا إلى جنب مع اليمن فى كافة قضايا العربية وإرادتهما واحدة التى هى إرادة الأمة من أجل أن تكون قوية ولها مكانة تليق بها فى هذا العالم على مر العصور.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده عبد العال، اليوم الثلاثاء، مع نظيره اليمني سلطان سعيد البركاني والوفد المرافق له بمقر البرلمان.

وأضاف عبد العال " أنتم أخوة وأشقاء فى بلدكم مصر، لافرق بيننا وبينكم،ويسعدنا أن نضع كل امكانيات مجلس النواب المصرى فى خدمة مجلس النواب اليمنى، ويشرفنى أن أعلن أننى سأكون أول الواصلين فى افتتاح مجلس النواب اليمنى ومعى لجنة الشئون العربية".

وتابع : اى استقرار لليمن هو استقرار مصر ونحن ندعم اليمن وكانت لنا مواقف مشتركة فى الماضى وفى الحاضر وستظل فى المستقبل..بيننا مواقف مشتركة كانت فى الماضى وفى الحاضر وستكون فى المستقبل مضيفا انتم فى البوابة الشرقية والبحر الاحمر خط استراتيجى بالنسبة لمصر .



ومن جانبه أكد سلطان سعيد البركاني رئيس البرلمان اليمنى أن الدور المصرى فى اليمن سيظل باقيا فى الوجدان ومغروس فى النفوس والعقول ومرئى فى صفحة التاريخ،قائلا: هذا الدور لم يتوقف عند الانتصار للثورة اليمنية بالقتال والدم وإنما يتوقف بالبناء والعلم

وأضاف البركانى: :هذة الثورة العظيمة بجناحيها فى صنعاء وعدن 26 سبتمبر و14 أكتوبر تتعرض اليوم بعد قرابة ستة عقود لحرب ضارية من قبل جماعة خرجت من رحم الماضى البائد ومن بطون التاريخ البائس ،وبمنطق قوانين الطبيعة والحياة فأن البائد والبائس لاينجب ولايخلف ولكنه لقاح صناعى يحاول خلق مسخ مشوه يعيد الشعب اليمنى إلى الكهوف المليئة بالوحوش والعقارب والعناكب .

وشدد البركانى على أن إيران هو الوحش الشره والشرس الذى يحاول أن يخلق من القديم البغيض المسخ الحوثى المشوه، وإن وقوف مصر فى صف الكفاح والحرب المقدسة ضد الكهنوت إنما هو جوهرة الدفاع عن تضحياتها وتاريخها ،كما أن المصير المشترك المهدد من طغيان مأفون ومعبأ بالجهل يسعى إلى تركيع وتمزيق دول الجوار العربى المتألفة فى تحالف لردع العدوان الإيرانى .

وقال البركانى: إننا نقدر الدعم المصرى ودعم الدول العربية لنضال شعبنا من أجل الحرية واستعادة الدولة ،كما نبارك عزيمتكم فى التصدى إلى الإرهاب الآسودالذى يواجهه شعبكم بإرادة ويقاومه جيشكم ببسالة..و الحرب ضد الإرهاب والتخلف تجمعنا فروابط العروبة والمصير واحد" .

ولفت رئيس البرلمان اليمنى إلى التعامل الكريم الذى يحظى به اليمنيين داخل مصر .قائلا :اليمن تعتز بإرثكم الغنى وتراثكم فى الممارسة السياسية والعمل البرلمانى ،وأتذكر إنه منذ انتمائى للعمل البرلمانى عام 1988 كان مجلس الشورى اليمنى يعمل بلائحة مجلس الشعب المصرى ،وبعدها عدلنا فى اللائحة بعض المصطلحات والتسميات ،فقد كانت شاهدة على عظمة التجربة ونضوجها وقوة قواعدها البرلمانية

.وأشار رئيس البرلمان اليمنى إلى أن أكثر من 20% من أعضاء البرلمان من الحاصلين على شهادات عليا تلقوا دراستهم فى الجامعات والمعاهد المصرية وأن 70% تعلموا على أيدى مدرسين مصريين .



