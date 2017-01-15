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الأزهر ينعى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان شقيق رئيس دولة الإمارات

الأزهر ينعى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان شقيق رئيس دولة الإمارات

الأزهر ينعى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان شقيق رئيس دولة الإمارات

تاريخ النشر

ينعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات .

ويتقدم الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جناته، و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".


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