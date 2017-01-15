البابا تواضروس يشارك في احتفالية تذكار دخول العائلة المقدسة إلى مصر

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الاثنين، في احتفالية جمعية إحياء التراث الوطني المصري"نهرا"، بتذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما يشارك في الاحتفالية غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، ومنير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.

ويشارك في العمل الأوبرالي الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بعزف فلوت، مع أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته ويشارك بالغناء فريق كورال دار الأوبرا "اكبيللا" وكذلك فريق باليه الأوبرا وغناء المطربة أميرة رضا وتقدم الحفل الكاتبة فاطمة ناعوت وأشعار الشاعرة نور عبدالله تأليف وسيناريو ومنتج فني فيكتور فاروق وإخراج محمد حمدي.



